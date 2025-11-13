Etzbach
Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 62 in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer an der Einmündung B 62 / Rother Straße, von der Rother Straße, nach links, in die B 62 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Leichtkraftrad, welches die B 62, aus Richtung Roth, Ortsteil Oettershgen, kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 16-jährige Fahrer des Zweirades leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

