Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer an der Einmündung B 62 / Rother Straße, von der Rother Straße, nach links, in die B 62 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Leichtkraftrad, welches die B 62, aus Richtung Roth, Ortsteil Oettershgen, kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 16-jährige Fahrer des Zweirades leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell