Am Abend des 12.08.2025 kam es, gegen 19:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K104 zwischen Hardert und Straßenhaus.

Der männliche Fahrzeugführer kam mit seinem PKW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchquerte das dort befindliche Straßenbankett und kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Der Pkw war mit insgesamt fünf Personen besetzt, wovon sich zwei Jugendliche leicht verletzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell