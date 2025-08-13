Der männliche Fahrzeugführer kam mit seinem PKW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchquerte das dort befindliche Straßenbankett und kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Der Pkw war mit insgesamt fünf Personen besetzt, wovon sich zwei Jugendliche leicht verletzten.
Verkehrsunfall mit Personenschaden
