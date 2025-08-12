Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Ringelsmorgen. An der Einmündung Lindenallee / Ringelsmorgen bog sie nach links, in die Lindenallee ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 82-jährigen Fußgängerin, die die Lindenallee überquerte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand am Pkw Sachschaden.



