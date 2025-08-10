Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagabend befuhr ein 31-jähriger PKW Fahrer aus der Verbandsgemeinde Unkel die L 251 von St. Katharinen kommend in Fahrtrichtung Linz. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf der abschüssigen Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der PKW frontal mit einem Baum.