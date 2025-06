Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, 26.06.2025, gegen 07.40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 276 in der Gemarkung Werkhausen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin die L 276, aus Richtung Windeck-Leuscheid kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch. In einer Kurve kam sie von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden.



