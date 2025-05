Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbrohl (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen, 18.5.2025, kam es auf der B42 Höhe Rheinbrohl zu einem Verkehrsunfall.

Ein 25jähriger Fahrzeugführer kam Höhe der Einmündung Rheinbrohl in Fahrtrichtung Neuwied aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei kollidierte er mit mehreren Verkehrsschildern und einen Baum.

Der Fahrer wurde schwer verletzt, er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Polizei Linz, Feuerwehr und Rettungsdienst.



