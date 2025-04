Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 15. April 2025 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wiedstraße in Altenkirchen, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein Pkw hielt verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand, als ein weiteres Fahrzeug beabsichtigte, an dem stehenden PKW vorbeizufahren.

Ein drittes Fahrzeug, dessen Fahrer die Situation offenbar falsch einschätzte, fuhr auf den haltenden Pkw auf. In der Folge wurde der auffahrende Pkw von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abgewiesen. Im weiteren Unfllverlauf stieß der Fahrzeugführer noch mit dem Pkw zusammen, der gerade dabei war, an dem stehenden PKW vorbeizufahren.

Durch die Kollision wurden insgesamt vier Insassen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt und zur weiteren vorsorglichen Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



