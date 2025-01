Verkehrsunfall mit Personenschaden

St. Katharinen (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Industriestraße / Linzer Straße in St. Katharinen ein Verkehrsunfall. Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung der Unfallverursacherin kam es zu einer Kollision im Einmündungsbereich.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Industriestraße / Linzer Straße in St. Katharinen ein Verkehrsunfall.

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung der Unfallverursacherin kam es zu einer Kollision im Einmündungsbereich.

Hierbei erlitt die Beifahrerin des Geschädigten eine leichte Verletzung.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich.



