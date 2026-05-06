Verkehrsunfall mit Personenschaden / Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B 8, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Rettersen. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Zudem entstand am Pkw und am Gebäude Sachschaden. Da sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung ergaben, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins.



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