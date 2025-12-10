Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Neuwieder Straße in Fahrtrichtung Marienhausen. An der Einmündung zur Hauptstraße wurde dem Geschädigten durch einen PKW-Fahrer, der von der Hauptstraße auf die Neuwieder Straße abbiegen wollte die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremse der Geschädigte sein Fahrrad derart stark ab, dass er stürzte. Durch das Sturzgeschehen wurde der Geschädigte verletzt. Der Unfallbeteiligte PKW entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den Verursacher vor. Vermutlich hat der Fahrer des PKW das Unfallgeschehen nicht mitbekommen.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus

unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse

pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de





