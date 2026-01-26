Verkehrsunfall mit Personenschaden und unter Alkoholeinwirkung

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw die Siegstraße in Fahrtrichtung Fürthen. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die 53-jährige Fahrerin dieses Fahrzeuges Verletzungen. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte später im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Da er alkoholisiert war, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen lediglich leichte Verletzungen vor. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



