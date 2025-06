Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht

Am 21.06.2025 gegen 11:40 Uhr kam es an der Ampelkreuzung Berggärtenstraße/Dierdorfer Straße zu einem Auffahrunfall.

Eine 24-jährige Fahrerin eines Mercedes und eine 37-jährige Fahrerin eines schwarzen Renault hielten ordnungsgemäß verkehrsbedingt an der Ampelkreuzung an. Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr von hinten auf den Renault auf, wodurch dieser noch auf den Mercedes geschoben wurde.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Renault leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.



Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden.



