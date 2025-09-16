Verkehrsunfall mit Personenschaden/Radfahrer

Linz, Am Gestade (ots) - Am 16.09.25, gegen 04:55 Uhr, kam es in Linz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der Unfallverursacher verstieß in einer Linkskurve mit seinem Pkw gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Radfahrer. Glücklicherweise wurde der Fahrradfahrer nur leicht verletzt.



