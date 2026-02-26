Etzbach
Verkehrsunfall mit Personenschaden / Pkw geriet in Brand

Symbolbild

dpa

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich im Etzbacher Ortsteil Heckenhof ein Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 65-jähriger Pkw Fahrer, von der Eichenstraße, nach links, in die Rother Straße einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die Rother Straße, aus Richtung Etzbach kommend, befuhr. Dieses Fahrzeug geriet infolge des Zusammenstoßes in Brand. Dessen 28-jähriger Fahrer konnte den Pkw jedoch rechtzeitig verlassen. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die 72-jährige Beifahrerin des einbiegenden Pkw leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das brennende Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr Hamm (Sieg) gelöscht werden. An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Rother Straße war bis ca. 18.00 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren