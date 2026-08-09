Verkehrsunfall mit Personenschaden in Puderbach

Am 09.08.2026 gegen 14:10 Uhr kam es in der Steimeler Straße in 56305 Puderbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.



Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Steimeler Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Der vor ihm fahrende 44-jährige Fahrzeugführer musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt abbremsen, was der Nachfolgende zu spät erkannte und dem Fahrzeug auffuhr. Hierbei wurde der 25-jährige Beifahrer des vorderen Fahrzeugs leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten beim 44-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen kürzlich zurückliegenden Drogenkonsum erlangt werden. Folglich wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



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