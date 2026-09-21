Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Fußgängerzone

Bei Arbeiten mit einem Gabelstapler kam es zum Zusammenstoß mit einer Passantin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Passantin Verletzungen am Kopf und musste in der Folge in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei musste bei Eintreffen zunächst umherstehende Passanten, die sich den Vorfall aus der Nähe angucken wollten, zum Gehen auffordern.



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