Neuwied
Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Fußgängerzone
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 21.09.2026 gegen 10:20 Uhr ereignete sich im Bereich des Luisenplatzes in der Fußgängerzone in Neuwied ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Bei Arbeiten mit einem Gabelstapler kam es zum Zusammenstoß mit einer Passantin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Passantin Verletzungen am Kopf und musste in der Folge in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Polizei musste bei Eintreffen zunächst umherstehende Passanten, die sich den Vorfall aus der Nähe angucken wollten, zum Gehen auffordern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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