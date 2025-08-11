Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Am 10.08.2025 kam es auf der B413 zwischen Isenburg und Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen.



Demnach befuhr ein PKW, besetzt mit vier Insassen, die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Der Fahrzeugführer stand zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles unter Alkoholeinfluss. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt werden.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell