Verkehrsunfall mit Personenschaden durch betrunkenen Fahrradfahrer



Der Radfahrer fuhr zunächst auf dem Gehweg und wich aufgrund eines geparkten PKW kurz auf die Fahrbahn aus. Hierbei geriet der Radfahrer auf die Fahrspur des Citroen und es kam zum Unfall.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt mehrere Wunden an den Armen. Zusätzlich entstanden Schäden am Fahrrad und am unfallbeteiligten PKW im niedrigen dreistelligen Bereich.



Bei der Unfallaufnahme konnten beim Radfahrer Hinweise auf eine Alkoholisierung erlangt werden, die ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte. Der Radfahrer wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



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