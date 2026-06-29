Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Ablenkung

An der Einmündung zur L 287 beabsichtige sie ihre Fahrt in Richtung Nauroth fortzusetzen. Durch ihr Infotainmentsystem abgelenkt, missachtete sie dabei die Vorfahrt einer 70-jährigen Frau, welche mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der L 287 in Richtung Kausen unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 70-jährige von ihrem Fahrzeug geschleudert und leicht verletzt. Die Krankenfahrstuhlfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden.



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