Elkenroth
Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Ablenkung
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Am Freitag, 26.06.2026, befuhr eine 68-jährige Dacia-Fahrerin gegen 17:15 Uhr die Kirchstraße (L 286) aus Richtung Weitefeld kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte.

Lesezeit 1 Minute

An der Einmündung zur L 287 beabsichtige sie ihre Fahrt in Richtung Nauroth fortzusetzen. Durch ihr Infotainmentsystem abgelenkt, missachtete sie dabei die Vorfahrt einer 70-jährigen Frau, welche mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der L 287 in Richtung Kausen unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 70-jährige von ihrem Fahrzeug geschleudert und leicht verletzt. Die Krankenfahrstuhlfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren