Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund doppeltem Überholmanöver

Trotz eines bestehenden Überholverbots setzte die 33-jährige zum Überholen der 25-jährigen an. Diese scherte gleichzeitig zum Überholen eines wiederum davor fahrenden LKWs an. Um eine Kollision zu vermeiden, steuerte die BMW-Fahrerin nach links, sodass sie in den dortigen Grünstreifen geriet, und mit einer Warnbarke kollidierte. Die 33-jährgie wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



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