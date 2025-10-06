Die verletzten Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, eine verkehrsunfallbeteiligte Person mußte durch die eingesetzten Feuerwehren Weyerbusch und Altenkirchen mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden.
Die B 8 wurde für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, durch die Straßenmeisterei wurden Umleitungen eingerichtet. Aktuell ist die B 8 im Bereich der Unfallstelle wieder freigegeben.
Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 8