Verkehrsunfall mit Personenschaden / Alleinunfall



Dabei kam ein mit vier Personen besetzter Pkw aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte seitlich in die Straßenböschung.

Zwei Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Es befanden sich neben der Polizei zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort, ebenfalls kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.



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