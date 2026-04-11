Der nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Felswand und verletzte sich hierbei schwer.
Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Motorrad
Der nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Felswand und verletzte sich hierbei schwer.