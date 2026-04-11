Isenburg
Verkehrsunfall mit Motorrad
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Samstagnachmittag, 11.04.2026 gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der B413 zwischen Bendorf und Isenburg ein Motorradunfall.

Der nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Felswand und verletzte sich hierbei schwer.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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