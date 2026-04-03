Isenburg
Verkehrsunfall mit Motorrad
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 03.04.2026 gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der L 304 zwischen Kausen und Isenburg ein Motorradunfall.

Der alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren