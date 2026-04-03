Der alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
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Verkehrsunfall mit Motorrad
Der alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei.