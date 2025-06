Verkehrsunfall mit Motorrad

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Heinrichstraße in Mudersbach und beabsichtigte, an der Einmündung zur Mittelstraße nach rechts in diese einzubiegen.

Im Einmündungsbereich missachtete der 19-jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 43-jährigen und fuhr in deren linke Fahrzeugseite.

Der 19-jährige durchbrach dabei mit dem Kopf die Seitenscheibe der Fahrertür des Pkw, fiel mit seinem Kleinkraftrad nach rechts um und kam auf der Straße zum Liegen. Der 18-jährige Sozius des Kleinkraftrades wurde durch den Aufprall über den PKW hinweg geschleudert, konnte sich jedoch mit dem Körper abfangen, wodurch er lediglich Schürfwunden an den Händen erlitt. Sowohl der 19-jährige als auch die 43-jährige wurden Krankenhäusern zugeführt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



