Der 43-jährige Fahrer eines Motorrades kam in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung beim Fahrzeugführer. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht.
Neben der Entnahme einer Blutprobe ist auch der Führerschein des Mannes beschlagnahmt worden.
Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Motorrad unter Drogeneinfluss
Der 43-jährige Fahrer eines Motorrades kam in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung beim Fahrzeugführer. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht.