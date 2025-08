Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 22.00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Schürdt ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße (L) 276, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Bundesstraße (B) 256. An der Kreuzung B 256 / L 276 beabsichtigte er, nach links, in die B 256 in Richtung Altenkirchen einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der die B 256, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 30-jährige Fahrerin dieses Fahrzeuges leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden.



