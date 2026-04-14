Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Montag, 13.04.2026, gegen 18.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 im Bereich Isert ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die B 256, aus Richtung Eichelhardt kommend, in Fahrtrichtung Bruchertseifen. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Weiterhin entstand Sachschaden.



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