Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am 31.07.2025 befuhren eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 45-jähriger Seat-Fahrer gegen 15:30 Uhr die Straße Glockenfeld in Fahrtrichtung Daaden.

An der Einmündung Herrmannsplatz beabsichtigte die Hyundai-Fahrerin nach links abzubiegen, und bremste ihr Fahrzeug entsprechend ab. Dies verkannte der 45-Jährige, und fuhr auf das vor ihm fahrende, abbremsende Fahrzeug auf. Die 37-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender, mittlerer Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



