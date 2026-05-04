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Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer - Verursacher unter Alkoholeinfluss
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Freitag, 01.05.2026, befuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 19:50 Uhr die Schloßstraße aus Richtung Gebhardshain kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte.

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Beim Linksabbiegen in die Heisterstraße missachtete er dabei den Vorrang eines ihm entgegenkommenden 16-jährigen Kleinkraftradfahrers, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 16-jährige wurde, wie auch sein gleichaltriger Sozius, leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der PI Betzdorf bei dem 74-jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille, weshalb der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt, und eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


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