Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer - Verursacher unter Alkoholeinfluss

Beim Linksabbiegen in die Heisterstraße missachtete er dabei den Vorrang eines ihm entgegenkommenden 16-jährigen Kleinkraftradfahrers, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 16-jährige wurde, wie auch sein gleichaltriger Sozius, leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der PI Betzdorf bei dem 74-jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille, weshalb der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt, und eine Blutprobe entnommen wurde.
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PHK Jan Hansonis
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Beim Linksabbiegen in die Heisterstraße missachtete er dabei den Vorrang eines ihm entgegenkommenden 16-jährigen Kleinkraftradfahrers, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 16-jährige wurde, wie auch sein gleichaltriger Sozius, leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der PI Betzdorf bei dem 74-jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille, weshalb der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt, und eine Blutprobe entnommen wurde.