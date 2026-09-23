Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind - Zeugen gesucht



Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Mädchen, die Fahrbahn zu überqueren. Zuvor schaute sie nach eigenen Angaben zunächst nach rechts und links. Beim Überqueren der Straße wurde sie von einem grauen Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer hielt nach dem Unfall an und erkundigte sich bei dem Mädchen, ob es ihr gut gehe. Nachdem dieses die Frage bejaht hatte, stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich in Richtung Neuwied.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum beteiligten Fahrzeug oder zum bislang unbekannten Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

PHK Marquardt

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell