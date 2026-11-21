

Der Fiat kam in Höhe des Martin-Butzer-Gymnasiums nach links von der Fahrbahn ab, querte die Gegenfahrspur und verunfallte mit einer angrenzenden Hecke. Laut Zeugen sei dem Fiat zu diesem Zeitpunkt ein anderes Fahrzeug entgegengekommen, welches abbremsen musste.

Der Fahrer des Fiats wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es liegen Anhaltspunkte für eine Bewusstlosigkeit des Fahrers zum Unfallzeitpunkt vor. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Straßenhaus zu melden.



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