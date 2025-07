Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 49-jähriger mit seinem Leichtkraftrad von der Straße "Auf der Hütte" kommend den Kreisverkehr in Richtung Kölner Straße in Mudersbach.

Eine 53-jährige befuhr mit ihrem PKW die B62 von Niederschelden kommend in Richtung des Kreisverkehrs in Mudersbach. Während sich der 49-jährige bereits im Kreisverkehr befand, fuhr die Pkw-Fahrerin in diesen ein und übersah dabei den von links kommenden Kradfahrer, welcher folglich das Hinterrad des PKW der ON01 touchierte und zu Boden stürzte.



Der Kradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und zwecks weiterer Behandlung ins Jung-Stilling KH nach Siegen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



