Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer bei Hövels

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Mann auf der B 62 von Wissen in Richtung Betzdorf. Kurz vor Hövels-Staade kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens fand den Verletzten und leistete erste Hilfe.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Im Einsatz befanden sich Notarzt und Rettungskräfte des DRK, das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz sowie Kräfte der Polizei aus Betzdorf und Wissen. Da während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme eine Vollsperrung der Straße erforderlich war, beschilderte die Straßenmeisterei Betzdorf eine Umleitungsstrecke.



