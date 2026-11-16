Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Am Sonntag, den 15.11.2026, kam es gegen 17:25 Uhr auf einem Verbindungsweg in der Verlängerung des Schulwegs zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.





Ein 65-jähriger Jeep-Fahrer befuhr den Verbindungsweg aus Richtung Hof kommend in Fahrtrichtung Nisterberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er frontal mit einem 52-jährigen Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg befand.



Durch die Kollision erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Universitätsklinik eingeliefert.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden zur Klärung des Unfallhergangs die Erstellung eines Sachverständigengutachtens sowie die Sicherstellung des beteiligten Unfallfahrzeugs angeordnet.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.



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