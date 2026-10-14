Verkehrsunfall mit Holztransporter

Kurz vor der Ortslage Flammersfeld kam er aus ungeklärter Ursache zunächst auf die Bankette, anschließend von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben.

Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Für die Bergungsarbeiten musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Telefon: 02681-946-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell