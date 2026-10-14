Rott
Verkehrsunfall mit Holztransporter
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Rott- Am Mittwoch, 14.10.26, gegen 16:45 Uhr fuhr der Fahrer eines Holztransporters die L272 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Flammersfeld.

Kurz vor der Ortslage Flammersfeld kam er aus ungeklärter Ursache zunächst auf die Bankette, anschließend von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben.
Der Fahrer wurde leicht verletzt.
Für die Bergungsarbeiten musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Telefon: 02681-946-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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