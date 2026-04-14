Polizeidirektion Neuwied
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Wissen OT Giebelhardt (ots) - Am 13.04.2026 kam es gegen 14:15 Uhr auf der beengten K 68 zwischen Birken-Honigsessen und Giebelhardt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Hierbei entstand Sachschaden am linken Außenspiegel bei einem der beteiligten PKW. Der andere beteiligte dunkelfarbene PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Wissen bittet um etwaige Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02742 / 935 - 0

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
PHK Jörg Zöller

Telefon: 02742 / 935 - 120
pwwissen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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