Unkel
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Unkel, Am Hohen Weg Am 12.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Aldi Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Vermutlich bei Ausparken wurde ein parkender Pkw am Kotflügel hinten links beschädigt.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-9430


