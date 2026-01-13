Vermutlich bei Ausparken wurde ein parkender Pkw am Kotflügel hinten links beschädigt.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein
Telefon: 02644-9430
Verkehrsunfall mit Flucht
