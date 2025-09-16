Verkehrsunfall mit Flucht

Der Unfallverursacher touchierte hierbei einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
