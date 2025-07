Im Zeitraum zwischen dem Nachmittag des 14.07.2025 und dem Nachmittag des 15.07.2025 kam es auf einem Schotterparkplatz im Bereich der Kornbitze in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparkter Pkw beschädigt wurde.

Der Verursacher beging Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



