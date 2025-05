Verkehrsunfall mit Flucht

1



Am Donnerstag, den 15.05.25 kam es gegen 10:30 Uhr an der genannten Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Beim Ausparken aus einer Parklücke stieß der Unfallverursacher mit seinem Pkw gegen die rechte hintere Fahrzeugseite des neben ihm abgestellten Pkw und verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.



