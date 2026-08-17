Hausen/Wied
Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!
Symbolbild

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dpa

Am Morgen des 17.08.2026, kam es gegen 07:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 5 zwischen Over und Stopperich.


Die beiden sich begegnenden Verkehrsteilnehmer kollidierten mit den jeweils linken Außenspiegeln miteinander. Einer der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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