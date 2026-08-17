Die beiden sich begegnenden Verkehrsteilnehmer kollidierten mit den jeweils linken Außenspiegeln miteinander. Einer der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!