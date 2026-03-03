Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der geparkte PKW am linken Außenspiegel beschädigt.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.
Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht
