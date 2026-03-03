Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

53567 Asbach OT Drinhausen (ots) - Am Dienstag, den 03.03.2026 In der Zeit von 13:15 bis 13:20 war ein blauer Renault Clio am rechten Fahrbahnrand der Hauptdurchgangsstraße in Drinhausen geparkt.

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der geparkte PKW am linken Außenspiegel beschädigt.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.



