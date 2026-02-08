Verkehrsunfall mit Flucht / Zeugen gesucht

Der Fahrer des verunfallten Fiat entfernte sich unmittelbar im Anschluss an den Unfall und wurde laut Zeugen von einem silbernen Fahrzeug mitgenommen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde als Mann mit kräftiger Statur und Halbglatze beschrieben. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, soll das Fahrzeug kurz zuvor aus einer nahegelegenen Ortschaft entwendet worden sein. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang, dem Fahrer des Fahrzeuges oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



