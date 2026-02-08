Polizeidirektion Neuwied
Verkehrsunfall mit Flucht / Zeugen gesucht
Windhagen OT Schweifeld (ots) - Am Samstagabend, den 07.02.2026 gegen 20:40 Uhr meldete ein Anwohner einen Verkehrsunfall bei dem ein grauer Fiat 500 gegen einen geparkten PKW in der Schweifelder Straße in Windhagen gefahren ist.

Der Fahrer des verunfallten Fiat entfernte sich unmittelbar im Anschluss an den Unfall und wurde laut Zeugen von einem silbernen Fahrzeug mitgenommen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde als Mann mit kräftiger Statur und Halbglatze beschrieben. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, soll das Fahrzeug kurz zuvor aus einer nahegelegenen Ortschaft entwendet worden sein. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang, dem Fahrer des Fahrzeuges oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

