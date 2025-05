Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Linz - Polizei bittet um Zeugenhinweise

05.2025) und Dienstagmorgen (13.05.2025) kam es in der Asbacher Straße in Linz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.



Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken den vorderen linken Kotflügel eines ordnungsgemäß abgestellten Mercedes-Benz, der vor dem Anwesen des Geschädigten geparkt war. Anschließend entfernte sich der oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Linz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02644 / 943-0 zu melden.



