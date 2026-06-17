Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Zeugen gesucht





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Kurt-Weill-Straße aus Richtung Robert-Stolz-Straße kommend in Fahrtrichtung Brucknerstraße. Auf Höhe des geschädigten Fahrzeugs kam es zu einer seitlichen Kollision, wobei dieses im Heckbereich der Fahrerseite beschädigt wurde.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Dacia Duster handeln. Der Fahrzeugführer wird als etwa 60-jähriger Mann beschrieben. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte insbesondere im linken Frontbereich ein entsprechender Unfallschaden vorhanden sein.



Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Die Polizeiinspektion Neuwied bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02631/878-110 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

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