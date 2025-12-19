Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.
Verkehrsunfall mit anschließender Flucht
