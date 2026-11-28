Die Insassin des schwarzen Volvo musste durch technische Maßnahmen der freiwilligen Feuerwehr Oberraden gerettet werden. Der Rettungshubschrauber Christoph 23 war im Einsatz.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kollidierte ein aus Richtung Oberhonnefeld kommender, schwarzer Volvo mit einem aus Richtung Linkenbach kommenden, vorfahrtberechtigten weißen Audi Q3. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Verletzten wurden nicht lebensbedrohlich verletzt in umliegende Krankenhäuser verteilt.
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Die Insassin des schwarzen Volvo musste durch technische Maßnahmen der freiwilligen Feuerwehr Oberraden gerettet werden. Der Rettungshubschrauber Christoph 23 war im Einsatz.