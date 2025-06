Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzen Personen

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der L251 in Fahrtrichtung Linz zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-jähriger Fahrer mit zwei weiteren Insassen die L251 in Richtung Linz. Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich hierbei mehrfach.



Der Fahrer und ein weiterer Insasse wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der dritte Insasse wird leicht verletzt zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Alleinunfall. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



