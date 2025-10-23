Verkehrsunfall mir Verletzten

Ein 24-jähriger befuhr ebenso mit seinem Transporter die Mittelstraße in der Gegenrichtung. Als sich beide Fahrzeuge auf der Höhe der Hausnummer 61 entgegenkommen, verlor die ON01 im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Beide Fahrer wurden einem Krankenhaus zugeführt, dürften jedoch nur leichtverletzt sein.

Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit.

Für die Bergungsmaßnahmen musste die Landesstr. ca. 1 Stunde gesperrt werden.



